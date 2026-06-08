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        Diyarbakır'da eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Diyarbakır'da eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Abdulvahap A, maktul Dilan A'nın ailesinin avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Abdulvahap A, üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile maktulün ailesinin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, eşi Dilan A'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Abdulvahap A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 31 Mart 2025'te Dilan A'nın tabanca ile öldürülmesine ilişkin eşi Abdulvahap A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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