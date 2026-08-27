Diyarbakır'da eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

E.A, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta görüştüğü boşanma aşamasındaki karısı S.A'nın kucağından kızını zorla almaya çalışmış, buna direnen karısını silahla yaralamış, S.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.A ise gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam, E.A'nın (30) boşanma aşamasında olduğu karısı S.A'yı (33) İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştuktan sonra tabanca ile öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.