Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        F.I'nın kullandığı 73 AAU 639 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde A.K. idaresindeki 34 GMB 549 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı
        Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden tercih çağrısı
        Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Çiftçi ve Gürlek'e tam destek
        Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Çiftçi ve Gürlek'e tam destek
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da örtü ve orman yangını
        Diyarbakır'da örtü ve orman yangını
        Diyarbakır'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
        Diyarbakır'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı