Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. F.I'nın kullandığı 73 AAU 639 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde A.K. idaresindeki 34 GMB 549 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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