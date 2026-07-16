Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Duruşmada sanık Bülent A, savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti.

        Maktulün annesi Sevim Yararlık da sanık ile kızı arasında ilişki olup olmadığını bilmediğini anlatarak, olayın kazayla gerçekleştiğinin kendilerine söylendiğini ama olayın kasıtlı olduğunu düşündüğü için şikayette bulunduğunu ifade etti.

        Baba Osman Yararlık ise daha önce aile büyüklerinin olayın kaza sonucu gerçekleştiğini söyledikleri için sanıktan şikayetçi olmadıklarını anlatarak, sanığın bilerek ve isteyerek kızını öldürdüğünün anlaşılması üzerine şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

        Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, 8 Mart 2025'te Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!

        Benzer Haberler

        Umut Meraş, Amed Sportif Faaliyetler'e transferinden dolayı mutlu
        Umut Meraş, Amed Sportif Faaliyetler'e transferinden dolayı mutlu
        Bakımsız klimalar yangına davetiye çıkartıyor
        Bakımsız klimalar yangına davetiye çıkartıyor
        Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
        Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu
        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu
        Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenle...
        Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenle...
        Bisikletiyle yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın yaralandı
        Bisikletiyle yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın yaralandı