Diyarbakır'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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