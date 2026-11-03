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        Diyarbakır'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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