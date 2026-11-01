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        Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

        Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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