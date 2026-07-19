Diyarbakır'da kursiyerler geleneksel yöntemlerle peynir yapımını öğreniyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da kursiyerler, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinde yöresel peynirlerin yapımını öğreniyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler kapsamında Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi uygulama mutfağında, kadim kentin unutulmaya yüz tutan lezzetlerinin yaşatılması için eğitim veriliyor.



Eğitmen ve kursiyerler, "Diyarbakır mutfağı" modülü kapsamında düzenlenen Peynir Yapım Atölyesi'nde, coğrafi işaret tescilli Diyarbakır örgü peyniri başta olmak üzere yöreye özgü peynirleri yapıyor.



Çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, geleneksel peynir yapım tekniklerini öğrenirken, üretim standartları ve hijyen kuralları hakkında da eğitim alıyor.



- "Yöresel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz"



Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici Tahir Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim verdiklerini ve geçmişten geleceğe bilgi aktarımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.



Kurslarda ağırlıklı olarak Diyarbakır mutfağı ve yöresel ürünler üzerine çalıştıklarını belirten Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş birçok yöresel lezzeti yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Coğrafi işaret tescilli Diyarbakır örgü peynirinin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Geçmişte Diyarbakır'da birçok aile, örgü peynirini evinde üretirdi. Günümüzde ise hazır ve endüstriyel ürünlerin kullanımı arttı. Biz de kursiyerlerimize bu geleneği yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Örgü peyniri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin köklü süt ürünlerinden biridir. Özellikle Diyarbakır ve çevresinde koyun sütünden üretilen, kendine özgü aromasıyla öne çıkan ve nesilden nesle aktarılan önemli bir yöresel değerdir."



Örgü peynirinin Diyarbakır'ın süt ürünleri kültürünün simgelerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu değeri kursiyerlerimize aktarmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki evlerinde de geleneksel yöntemlerle üretim yapabilsinler ve endüstriyel ürünlere mecbur kalmasınlar." diye konuştu.





Kurslara yoğun ilgi gösterildiğini bildiren Yılmaz, "İnsanlar gastronomi alanında yeni bilgiler edinmek, yöresel ürünlerin yapımını öğrenmek istiyor. Biz de burada hem bu mesleği öğretmeye hem de yöresel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz." dedi.



- "Bu lezzeti daha fazla insanla buluşturmak istiyorum"



Kursiyerlerden Birgül Yıldız da mutfakta vakit geçirmekten ve yeni bilgiler öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Peynir yapımına ilgi duyduğu için atölyeye katıldığını belirten Yıldız, kursun hem sosyal bir etkinlik olduğunu hem de yöresel lezzetleri yaşatmaya katkı sunduğunu anlattı.



Diyarbakır'a özgü örgü peynirinin yapımına yabancı olmadığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:



"Annem daha önce Diyarbakır örgü peyniri ve lavaş peyniri yapıyordu. Bu atölye sayesinde ben de yapımını öğreniyorum. İleride bu alanda bir işletme kurarak bu lezzeti daha fazla insanla buluşturmak istiyorum. Yapımı zahmetli olsa da geleneksel yöntemlerle elde üretilen örgü peynirinin lezzeti çok farklı. Fabrikasyon üretime göre çok daha doğal ve lezzetli olduğunu düşünüyorum."



Evli ve 3 çocuk annesi Hülya Andiç ise örgü peynirinin yapımını öğrenerek bu alanda işletme kurmayı hedeflediğini dile getirdi.





Örgü peynirinin tamamen doğal yöntemlerle hazırlandığını belirten Andiç, "Yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor. Peyniri kaynar suda dinlendirip yumuşattıktan sonra örgü ve lavaş şeklinde hazırlıyoruz. Bazı peynir çeşitlerine çörek otu, bazılarına ise Diyarbakır'a özgü kırkor bitkisini ekliyoruz. Son aşamada da tuzlayarak bidonlara yerleştiriyoruz. Atölyeye daha lezzetli yöresel ürünler yapmayı öğrenmek için katıldım." dedi.



Çermik ilçesinden gelerek atölyeye katılan Perihan Kaçmaz, yemek yapmayı sevdiği ve yöresel lezzetlerin hazırlanışına ilişkin teknik bilgisini geliştirmek için atölyeye katıldığını söyledi.





Kaçmaz, "Evimizde de peynir yapıyoruz. Doğal ürünleri tercih ediyorum. Diyarbakır'a gelen herkese örgü peynirini tatmalarını ve almalarını tavsiye ederim. Yılın her döneminde tüketilebilen önemli bir yöresel ürünümüzdür." ifadelerini kullandı.

