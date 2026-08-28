Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

        Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

        Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira para ve 2 ay süreyle trafikten men cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

        Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira para ve 2 ay süreyle trafikten men cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, son bir haftada İhbar Otomasyon Sistemi ve sosyal medya üzerinden gelen makas atma ihbarları üzerine Sivil Trafik ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Kimliği tespit edilen 3 aracın sürücüsü yakalandı.

        Karayolları Trafik Kanunu kapsamında birden fazla makas atma ihlalleri nedeniyle sürücülere 276 bin lira para cezası uygulanırken sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alındı ve araçlar aynı süreyle trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye sokan sürülere cezai işlemler uygulandı
        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye sokan sürülere cezai işlemler uygulandı
        Dicle Üniversitesi'nden petrol arama çalışmaları ve yapımı planlanan hastan...
        Dicle Üniversitesi'nden petrol arama çalışmaları ve yapımı planlanan hastan...
        MHP Diyarbakır İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        MHP Diyarbakır İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        MHP Diyarbakır İl Başkanlığında görev devri
        MHP Diyarbakır İl Başkanlığında görev devri
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Eşbaşkan Bucak üretici kadınlarla buluştu
        Eşbaşkan Bucak üretici kadınlarla buluştu