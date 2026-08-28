Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında birden fazla makas atma ihlalleri nedeniyle sürücülere 276 bin lira para cezası uygulanırken sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alındı ve araçlar aynı süreyle trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, son bir haftada İhbar Otomasyon Sistemi ve sosyal medya üzerinden gelen makas atma ihbarları üzerine Sivil Trafik ekiplerince çalışma yürütüldü.

Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira para ve 2 ay süreyle trafikten men cezası uygulandı.

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