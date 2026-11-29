Yenişehir Kaymakamlığı Muhammediye gülünün coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" projesi kapsamında, kentin önemli değerlerinden biri olan Muhammediye gülünün coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla başvuru dosyasının hazırlandığı ifade edildi.

Kentin sahip olduğu yerel ve tarihi değerleri korumak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve şehrin tarımsal potansiyelini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Muhammediye gülünün Diyarbakır ile özdeşleşen önemli bir değer olarak tescillenmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Bu doğrultuda coğrafi işaret başvurusu için gerekli bilgi, belge ve teknik raporların hazırlanma sürecinde sona gelindi. Coğrafi işaret tescilinin gerçekleşmesiyle Muhammediye gülünün yöreyle olan bağının korunması, bilinirliğinin artırılması ve Diyarbakır'ın yerel değerleri arasında hak ettiği yeri alması amaçlanıyor."

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Açıklamada, "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" projesinin uygulama sürecine yönelik olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü ile ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla saha ziyaretlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen incelemelerde projenin uygulanacağı alanlar yerinde değerlendirilerek Muhammediye gülünün yetiştirileceği üretim sahaları belirlendi. Ayrıca projeye katılacak çiftçilerle toplantılar yapılarak tarım arazileri bazında yetiştirilecek bitki ve meyve türlerine ilişkin planlamalar yapıldı. Akademik bilgi ve teknik tecrübenin sahadaki üretim imkanlarıyla buluşturulmasını hedefleyen bu çalışmalarla, üretimin bilimsel esaslara uygun, planlı ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Diyarbakır'ın kültürel mirasını muhafaza etmek, Dicle Nehri kıyısındaki doğal alanları koruyarak vatandaşlarımızın kullanımına kazandırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla hazırlanan proje ile Yeni Fakülte Köprüsü, Dicle ve Feritköşk mahalleleri ile Dicle Nehri arasında kalan alanın amacı dışında kullanımının tamamen engellenmesi ve Diyarbakır'ın kültürel kimliğinin önemli simgelerinden biri olan Muhammediye gülünün yetiştirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor."

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Projenin önemli bileşenlerinden birinin de doğal yaşamın korunması ve tanıtılması olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, uygulama alanında doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanan iki ahşap kuş gözlem noktası kurulması kararlaştırıldı. Doğayla uyumlu malzemeler kullanılarak oluşturulacak bu noktalar aracılığıyla bölgedeki kuş türlerinin gözlemlenmesi, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekilmesi ve doğa farkındalığının artırılması hedefleniyor. Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje ile Muhammediye gülünün coğrafi işaretle tescillenmesinden sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılmasına kadar kapsamlı bir çalışma yürütülürken, Diyarbakır'ın kadim değerlerinin geleceğe taşınması yönünde önemli bir adım atılıyor."