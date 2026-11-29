Kent genelinde etkili olan sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bazı uçak seferleri ertelendi.

DİYARBAKIR'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

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