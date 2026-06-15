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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Baki Y'ye (71) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Baki Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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