Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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