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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:03 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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