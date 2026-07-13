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        Diyarbakır'da "Tarihsel Perspektiften Darbelere Giden Süreç" paneli düzenlendi

        Dicle Üniversitesinde (DÜ), "Tarihsel Perspektiften Darbelere Giden Süreç" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Tarihsel Perspektiften Darbelere Giden Süreç" paneli düzenlendi

        Dicle Üniversitesinde (DÜ), "Tarihsel Perspektiften Darbelere Giden Süreç" konulu panel düzenlendi.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla DÜ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, darbe girişiminin halkın kararlı direnişiyle kısa sürede başarısızlığa uğratıldığını belirtti.


        "Bu hain kalkışmanın 10. yılında 253 şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." diyen Eronat, şunları kaydetti:


        "Onların gösterdiği cesaret ve kararlılık bizleri bugünlere getirdi. O uğursuz günleri unutmadan yolumuza büyük bir feraset ve milli bilinçle devam edeceğiz. 15 Temmuz, aziz milletimizin hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde kenetlenip bir araya gelerek yazdığı destandır."

        Açılış konuşmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Asım Kaçmaz da "Tarihsel Perspektiften Darbelere Giden Süreç" başlıklı panelin sunumunu yaptı.


        15 Temmuz darbe girişiminin, toplumun geniş kesimlerinin demokrasiye sahip çıkarak gösterdiği direniş nedeniyle önceki askeri müdahalelerden ayrıldığını ifade eden Kaçmaz, siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, toplumsal kutuplaşma ve demokratik kurumların zayıflığının darbeleri hazırlayan başlıca etkenler arasında yer aldığını dile getirdi.


        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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