Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 zanlıdan 67'si tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 zanlıdan 67'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında il genelindeki çeşitli noktalarda çalışmalar yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında bir ay içinde düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Aramalarda 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök Hint keneviri, 6 bin 832 sentetik ecza hap, 549 gram Afyon sakızı, 481 gram kokain ve 182 uyarıcı hap ile 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 133 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 67'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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