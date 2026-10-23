Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök Hint keneviri, 6 bin 832 sentetik ecza hap, 549 gram Afyon sakızı, 481 gram kokain ve 182 uyarıcı hap ile 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 133 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında il genelindeki çeşitli noktalarda çalışmalar yürütüldü.

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