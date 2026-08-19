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        Diyarbakır'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 bin 776 sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 08:02 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 bin 776 sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üstleri ve eşyaları arandı.

        Aramada, 2 bin 776 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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