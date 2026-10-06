Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma programında konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz, Yasin Börü ve arkadaşlarının 12 yıl önce vahşice katledildiklerini belirterek, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Program, okunan dualarla sona erdi.

Anma programına, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.