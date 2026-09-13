Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil, Dia Saba, Orban
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Kaluzinski, Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner, Skov Olsen
Gol: Dk. 45+1 Emin Bayram (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kart: Dk. 6 Operi (İstanbul Başakşehir)
DİYARBAKIR
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