Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler'den ayrıldığını duyurdu

Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını belirtti.



Oğuzhan Matur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Çok güzel anılar biriktirdiğim Amedspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kısa süreçte güzel zaman geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, başkanımıza, yönetimimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Özellikle beni ilk günden itibaren sıcak karşılayan Diyarbakır halkına ve coşkulu taraftarlarımıza minnetlerimi sunarım. Hoşçakalın."

