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        "GSB Gençlik Yaz Kulübü" etkinlikleriyle öğrenciler tatili dolu geçiriyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" kapsamında gençlik merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler tatili dolu geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        "GSB Gençlik Yaz Kulübü" etkinlikleriyle öğrenciler tatili dolu geçiriyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" kapsamında gençlik merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler tatili dolu geçiriyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 6 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında uygulanan "GSB Gençlik Yaz Kulübü" ile Diyarbakır'daki 11 gençlik merkezinde 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Merkezlerde düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinliklerle öğrenciler yeteneklerini keşfediyor, yaz tatillerini eğitici ve eğlenceli faaliyetlerle değerlendirme imkanı buluyor.

        Öğrenciler akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, el sanatları, drama, halk oyunları, bilim ve deney etkinlikleri ile dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, yapay zeka farkındalığı, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alanlarında hazırlanan atölyelere katılıyor.

        - "En iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz"

        Bağlar Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine, Gençlik Yaz Kulübü ile çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Gençlik merkezlerinin gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunan önemli yaşam alanları olduğunu belirten Erpin, "Gençlerimizin merkezlerimize gelerek kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz." dedi.

        Merkezlerin gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri güvenli ortamlar sunduğunu dile getiren Erpin, şöyle konuştu:

        "Gençlik merkezleri, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri güzel ortamlardır. Burada kendilerini ifade edebiliyor, yeteneklerini sergileyebiliyorlar. Bir gencimize yeni bir beceri kazandırdığımızda biz de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Yaz tatilinde çocuk ve gençlerimizin zamanlarını verimli değerlendirmelerini istiyoruz. Sokakta vakit geçirmek yerine devletimizin imkanlarıyla hizmet veren gençlik merkezlerimize gelerek yeni beceriler kazanmalarını ve güvenli bir ortamda sosyal faaliyetlere katılmalarını arzu ediyoruz."

        - "Ekran başında geçirdiğim süre azalıyor"

        Etkinliklere katılan öğrencilerden Recep Çetin Albayrak da düzenlenen faaliyetlerde keyifli vakit geçirdiğini ve kendisini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

        Merkezde ücretsiz olarak sunulan imkanlardan memnun olduğunu belirten Albayrak, "Hocalarımız da bizimle yakından ilgileniyor. Tatilde evde telefonla vakit geçirmek yerine merkeze gelip müzikle ilgileniyorum. Burada ekran başında geçirdiğim süre azalıyor, aynı zamanda yeni insanlarla tanışıp sosyalleşme imkanı buluyorum." ifadelerini kullandı.

        Gülistan Musa da ablasının tavsiyesiyle gençlik merkeziyle tanıştığını, faaliyetlere katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Resim kursuna devam ettiğini belirten Musa, "Resim yapmayı çok seviyorum. Buraya gelerek hem kendimi geliştiriyor hem de yeni şeyler öğreniyorum. Evde boş vakit geçirmek yerine burada olmak benim için daha güzel. Bence bütün gençler gençlik merkezlerine gelmeli." dedi.

        İbrahim Halil Çetiner de merkezde aldığı eğitimlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını, ilgi duyduğu drama atölyesinde yer aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

        Merkezde sunulan imkanlardan ücretsiz yararlanabildiklerini belirten Çetiner, "Bu benim için büyük bir fırsat. Drama atölyesinde yer almak hayalimdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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