Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, engelli bireye akülü araç desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, engelli bireye akülü araç desteğinde bulundu.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, parti çalışmaları kapsamında taziye ziyareti yapan Özcoşkun'a 50 yaşındaki engelli Cuma Poyraz, akülü sandalye talebini iletti.

        Talep üzerine, temin edilen akülü sandalye merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde oturan Poyraz'ın evine götürüldü.

        Sandalyeyi teslim eden Özcoşkun, vatandaşların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da akılalmaz dolandırıcılık: Aile fertlerinin şeceresine kadar s...
        Diyarbakır'da akılalmaz dolandırıcılık: Aile fertlerinin şeceresine kadar s...
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel kalkınma farklarını azaltacak ekonomi politika...
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel kalkınma farklarını azaltacak ekonomi politika...
        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci hem biçerdöverle hem de imece usul...
        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci hem biçerdöverle hem de imece usul...
        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine g...
        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine g...
        Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı
        Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı
        Başkan Aküzüm "Sağlık emekçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Aküzüm "Sağlık emekçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz"