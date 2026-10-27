MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, engelli bireye akülü araç desteğinde bulundu.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, engelli bireye akülü araç desteğinde bulundu.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, parti çalışmaları kapsamında taziye ziyareti yapan Özcoşkun'a 50 yaşındaki engelli Cuma Poyraz, akülü sandalye talebini iletti.
Talep üzerine, temin edilen akülü sandalye merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde oturan Poyraz'ın evine götürüldü.
Sandalyeyi teslim eden Özcoşkun, vatandaşların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.