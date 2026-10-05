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        "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nde Düzce'nin simge noktaları resmediliyor

        Düzce'de "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nde bir araya gelen çeşitli ülkelerden ressamlar, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini tuvale aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nde Düzce'nin simge noktaları resmediliyor

        Düzce'de "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nde bir araya gelen çeşitli ülkelerden ressamlar, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini tuvale aktarıyor.

        Akçakoca Turizm Tanıtma Derneğince, Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve esnafın desteğiyle "Kültürler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin, Meksika, Bolivya, Güney Kore, İsviçre, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Cezayir, Ermenistan, Polonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Romanya ve Rusya'dan 81 ressam katılıyor.

        İlk olarak Akçakoca ilçesinde Yukarı Mahalle, Akçakoca Limanı, Ceneviz Kalesi ve 123 yıllık Mehmet Arif Bey Köşkü gibi simge noktaları suluboya tekniğiyle resmeden sanatçılar, daha sonra Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne geçti.

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        Milattan önce 3. yüzyıla uzanan tarihi ve 10-12 bin kişilik görkemli antik tiyatrosuyla öne çıkan bölgeyi gezen ressamlar, tarihi dokuyu tuvallerine taşıdı.

        - "Böyle önemli bir etkinliğe davet edilmekten onur duydum"

        Hintli ressam Vikram Chitale, AA muhabirine, Türkiye'de böyle önemli bir etkinliğe davet edilmekten onur duyduğunu, farklı ülkelerden sanatçıların bir araya gelmesinin kültür alışverişi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Chitale, Akçakoca'nın kendisi için özel bir yer olduğuna değinerek, "Akçakoca, Türkiye'de gördüğüm en güzel yerlerden biri. Özellikle şu anda bulunduğumuz liman çok otantik ve geleneksel halini korumuş. Deniz muhteşem. Bence dünyanın en güzel görüntülerinden biri. Akçakoca’daki bu güzelliği sanatımla paylaşıyorum." diye konuştu.

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        Türkiye'de geleneksel yapıların ve kültürel değerlerin korunmasından etkilendiğini dile getiren Chitale, "Binalarınızı, dilinizi, kültürünüzü korumayı başarmışsınız. Bunları keşfetmek ve sanatıma yansıtmak beni mutlu ediyor. Bunları eserlerimde yansıttığımda ve dünyanın farklı bölgelerinde sergilediğimde, bu kültürel zenginliği görenler Türkiye'yi ve Akçakoca'yı tanımak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

        Chitale, çocukluğunda tutkuyla bağlandığı resim sanatını 30 yıldır profesyonel olarak sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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