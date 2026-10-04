Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na bol palamutla döndü

Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

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