Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na bol palamutla döndü
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana döndü.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana döndü.
İlçede dün kuvvetli rüzgar nedeniyle Akçakoca Limanı'ndan çıkamayan balıkçılar, rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından denize açıldı.
Balıkçılar 1 günlük aranın ardından avladıkları çok sayıda palamutu teknelerine çekerek kasalara istifledi.
Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.
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