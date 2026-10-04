Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce istikametinde seyreden İ.P. (24) idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp mevkisinde yolun karşısına geçen İbrahim Güldal'a (74) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güldal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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