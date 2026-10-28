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        DTSO yönetimi mazbatasını alarak resmen göreve başladı

        – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) 18 Ekim 2026 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşen seçimler sonucunda 20262030 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:20 Güncelleme:
        DTSO yönetimi mazbatasını alarak resmen göreve başladı

        – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) 18 Ekim 2026 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşen seçimler sonucunda 20262030 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

        DTSO seçimleri sonucunda seçilenler mazbatalarını aldı. Düzenlenen mazbata törenine Düzce İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Başkan İshak Şengüloğlu, bayrağı ileriye taşıyacaklarını belirterek "Bugün itibariyle odamız çatısı altında Düzceli iş insanlarının bize göstermiş oldukları teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz. Odamızın bugününe kadar emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onlardan devraldığımız bayrağı ilerilere taşımak, üyelerimizin istek ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, aynı zamanda ilimizin kalkınması noktasında kamu kurumları, üniversite ve mesleki eğitim kurumları ile sıkı ilişkiler içinde olarak ilimizin yeni vizyonu olan 4T1S mottosuna katkı sağlamak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Mevcut projelerimizin yanına birçok yeni proje dahil ederek TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tabiriyle proje fabrikası oda olmaya gayret edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Mazbata Töreninde DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Temiz, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral, Görkem Özdemir, Murat Sert, Selahattin Aydın, Şahin Bircan, Uğur Çapar, Ümit Ülgen, Meclis Üyeleri Ahmet Veli, Cengizhan Veziroğlu, Ertuğrul Aydoğan, Fikret Kocaoğlu, Rasim Mercan, Recep Otlu ve Yakup Uysal da yer aldı.

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