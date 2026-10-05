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        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı

        Düzce'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı

        Düzce'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Sporculardan oluşan grup, etkinlik kapsamında Kentpark önünden Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda güreş, karate, cimnastik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, amatör sporun, toplumun her kesimini spora teşvik etmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, Düzce'de 45 bin 916 lisanslı sporcu ve 189 spor kulübüne ulaşıldığını söyledi.

        Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, amatör spor kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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