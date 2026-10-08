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        Düzce'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2026 - 00:52 Güncelleme:
        Düzce'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Samet P. idaresindeki 67 TJ 125 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı Kocameşe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü ve Esra E. araçta sıkıştı.

        Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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