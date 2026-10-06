Düzce'de "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesi başladı

Merkez parkta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 09.30'da düzenlenecek etkinliklerde anneler, antrenörler eşliğinde spor yapacak.

Okul, cami, mahalle parkları ve merkez park alanında devam edecek projede, annelerin güne enerjik başlangıç yaparak, açık havada buluşup, sağlıklarını korumaları amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Spor Şehri Düzce" kampanyası "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesiyle devam ediyor.

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