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        Düzce'de "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesi başladı

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Düzce'de "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesi başladı

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesini hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Spor Şehri Düzce" kampanyası "Çocuklar Okula, Anneler Spora" projesiyle devam ediyor.

        Okul, cami, mahalle parkları ve merkez park alanında devam edecek projede, annelerin güne enerjik başlangıç yaparak, açık havada buluşup, sağlıklarını korumaları amaçlanıyor.

        Merkez parkta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 09.30'da düzenlenecek etkinliklerde anneler, antrenörler eşliğinde spor yapacak.

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