AFAD heyetinden Vali Sezer'e ziyaret

Vali Sezer, Avşar ve beraberindeki heyetle bir süre görüşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş da hazır bulundu.

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı İbrahim Avşar ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

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