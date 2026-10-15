İpsala Atatürk Ortaokulunun kodlama projesi EBA'nın iyi uygulamalar haritasında

Kodlama temelli çalışma sayesinde öğrencilerin düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanırken, uygulamanın EBA platformunun "İyi Uygulamalar" haritasında yer alması ilçedeki eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı.

Okulun Yenilikçi Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin problem çözme, araştırma, tasarım, iş birliği ve algoritma oluşturma gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

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