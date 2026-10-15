İpsala Atatürk Ortaokulunun kodlama projesi EBA'nın iyi uygulamalar haritasında
İpsala Atatürk Ortaokulunda hayata geçirilen "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği, Yenilikçi Sınıf EBA platformunun "İyi Uygulamalar" haritasında yer alarak Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde örnek uygulamalar arasına girdi.
İpsala Atatürk Ortaokulunda hayata geçirilen "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği, Yenilikçi Sınıf EBA platformunun “İyi Uygulamalar" haritasında yer alarak Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde örnek uygulamalar arasına girdi.
Okulun Yenilikçi Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin problem çözme, araştırma, tasarım, iş birliği ve algoritma oluşturma gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Kodlama temelli çalışma sayesinde öğrencilerin düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanırken, uygulamanın EBA platformunun "İyi Uygulamalar" haritasında yer alması ilçedeki eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı.
İpsala Atatürk Ortaokulunun söz konusu başarısı, yenilikçi eğitim uygulamalarının öğrencilerin becerilerini geliştirmedeki önemini ortaya koydu.
Çalışmada emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tebrik edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.