Edirne'de motorlu kara taşıtları alım satım sorumluluğu sınavı yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM AŞ iş birliğinde, "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

14 Ekim 2026'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu.

Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilmeleri için teorik sınavdan en az 70, uygulamalı sınavdan ise en az 80 puan almaları gerekiyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sınava katılan adaylara başarı dileğinde bulunulurken, belge almaya hak kazananlar tebrik edildi.