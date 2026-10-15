Edirne'de "Şehir, İnsan ve Medeniyet" semineri düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince "Şehir, İnsan ve Medeniyet" konulu seminer gerçekleştirildi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, dernekte düzenlenen seminerde, şehirlerin sadece taştan, betondan yapılardan oluşmadığını söyledi.

Şehirlerin her sokağında bir hatıra, her köşesinde bir yaşanmışlık olduğunu belirten İriş, "Şehre ruh veren insandır. Her adem bir alemdir. Her insan içinde ayrı bir hikaye taşır. Sevilmeye, anlaşılmaya ve değer görmeye ihtiyaç duyar." dedi.

İriş, şehirler inşa ederken gönüllerin de ihya edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak da Edirne'yi serdar şehir olarak nitelendirdi.

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Ümmetin ordularının batıya doğru intikal ettiği yerin Edirne olduğunu ifade eden Çolak, "O nispetle de bir sınır olmanın ötesinde de burası bir serdar kimliği taşır. O nispetle Edirne'yi 'serdar şehir' olarak anarım. Ne zaman gelsem de büyük bir heyecan duyarım ve büyük bir ibret vesikasıdır. Şehirciler için de mimarlar için de çok kıymetli öneme sahiptir." diye konuştu.