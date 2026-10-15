Keşan'da iş arayanlarla işverenler bir araya getirildi
Keşan Belediyesinin İŞKUR Hizmet Noktası, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sunmayı sürdürüyor.
Keşan Belediyesinin İŞKUR Hizmet Noktası, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sunmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda İlyada Tekstil yetkilileri, Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası’nda ağırlandı.
Ziyarette firma yetkilileri, iş arayan vatandaşlarla yüz yüze görüşerek iş fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.
İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren hizmet noktası aracılığıyla ilçedeki istihdam olanaklarının artırılması ve vatandaşların iş hayatına katılımının desteklenmesi hedefleniyor.
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