Keşan'da iş arayanlarla işverenler bir araya getirildi

İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren hizmet noktası aracılığıyla ilçedeki istihdam olanaklarının artırılması ve vatandaşların iş hayatına katılımının desteklenmesi hedefleniyor.

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