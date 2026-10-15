Edirne'de 2027 yılı bitki sağlığı çalışmaları planlanıyor

Edirne'de bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının azaltılması amacıyla 2027 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı Teklif Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen, müdürlükte görevli konu sorumlusu mühendisler ile ilçe müdürlüklerinde çalışan mühendisler katıldı.

Toplantıda, 2026 yılında kent genelinde yürütülen bitki sağlığı faaliyetleri gözden geçirilerek uygulamaların etkinliği değerlendirildi.

Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele çalışmaları ele alındı.

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Uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, gelecek yıl yürütülecek faaliyetlerin planlanması da değerlendirildi.

2027 yılına ilişkin program teklifleri kapsamında mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve il ile ilçe müdürlükleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, üretim kayıplarını azaltmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla bitki sağlığı çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.