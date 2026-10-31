AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partide gerçekleşen toplantıda muhtarlar talepleri ve köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Aksal da köylerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aksal, "Köy yollarını daha güvenli hale getiriyoruz ayrıca elektrik altyapımızı da güçlendiriyoruz. Doğal gaz konforunu köy ve beldelerimize ulaştırmak, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.