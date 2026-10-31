Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tır ile çarpıştı: 10 yaralı
Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsünün Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsünün Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristan tur otobüsü, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada Kemalköy yakınlarında E.Ö. idaresindeki 33 FL 757 plakalı nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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