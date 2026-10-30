Yeni Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen Balkanlı mazbatasını aldı

Yeni Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen Yücel Balkanlı mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Adliyesine gelen Balkanlı, mazbatasını İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'tan aldı.

Balkanlı, yaptığı açıklamada mazbatayı alarak göreve başladıklarını söyledi.

Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Balkanlı, "Bundan sonraki hedefimiz örgütümüzle birlikte Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidar yolunda mücadele etmek. Bu mücadelemiz bugünden itibaren bütün sokaklarda, meydanlarda devam edecek. Çünkü biz halkımızın, emeklimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın umuduyuz." dedi.

Mazbata törenine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.