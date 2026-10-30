Keşanlı genç üreticilerden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret
Keşan ilçesinde hayvancılık ve tarımsal üretim yapan yetiştiriciler Ardacan Pazarlı ve Hüseyin Bücük, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Keşan ilçesinde hayvancılık ve tarımsal üretim yapan yetiştiriciler Ardacan Pazarlı ve Hüseyin Bücük, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, kentteki tarımsal faaliyetler, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hayvancılık destekleri ele alındı.
Genç üreticilere yönelik destek programları ve tarımsal teşvikler hakkında da görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, üreticilerin talep ve önerileri değerlendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretime katkı sunan genç yetiştiricilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ziyaretleri dolayısıyla Pazarlı ve Bücük'e teşekkür etti.
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