Trakya Üniversitesi, TYÇ logosu hakkı kazanan 27 programıyla ilk 30'da yer aldı

Trakya Üniversitesinin elde ettiği başarı dolayısıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'e plaket verildi.

Programda konuşan Işıkhan, MYK'nın 20 yıldır mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesine, nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı programda, TYÇ kapsamında yükseköğretim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

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