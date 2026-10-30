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        Trakya Üniversitesi, TYÇ logosu hakkı kazanan 27 programıyla ilk 30'da yer aldı

        Trakya Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı kazanan 27 programıyla Türkiye'deki 162 üniversite arasında ilk 30'a girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi, TYÇ logosu hakkı kazanan 27 programıyla ilk 30'da yer aldı

        Trakya Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı kazanan 27 programıyla Türkiye'deki 162 üniversite arasında ilk 30'a girdi.

        Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ev sahipliğinde Ankara'da "Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık - TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması" düzenlendi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı programda, TYÇ kapsamında yükseköğretim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Programda konuşan Işıkhan, MYK'nın 20 yıldır mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesine, nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

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        Trakya Üniversitesinin elde ettiği başarı dolayısıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'e plaket verildi.

        Demir, plaketi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in elinden aldı.

        Üniversitenin 27 programının TYÇ logosu kullanım hakkı kazanmasının, eğitimde kalite güvencesi ve mezunların yeterliliklerinin tanınırlığı açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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