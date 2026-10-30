Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenilenecek

        Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenilenecek

        Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenilenecek

        Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.

        Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği nedeniyle parka giriş yapılamayacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde beton semineri ve atölye çalışması gerçekleştirildi
        Trakya Üniversitesinde beton semineri ve atölye çalışması gerçekleştirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesinde 103. yıl fidanı dikildi
        Trakya Üniversitesinde 103. yıl fidanı dikildi
        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Kızılay Haftası mesajı
        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Kızılay Haftası mesajı
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutla...
        Trakya'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutla...