Keşan'daki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenilenecek
Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.
Giriş: 30.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği nedeniyle parka giriş yapılamayacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ