Trakya Üniversitesinde beton semineri ve atölye çalışması gerçekleştirildi

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde beton semineri ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve gençlerin çimento ve beton teknolojileri konusundaki bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde program düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Çimentaş ve Çimbeton işbirliğiyle 50 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler, farklı beton türlerini deneyimleme ve numune üretimi yapma fırsatı buldu.

TÜRKÇİMENTO Eğitim Sorumlusu Zeynep Aygün Hazer'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, TÜRKÇİMENTO Teknik Asistanı Barış Akbelen, "Sürdürülebilir Yapılar İçin Yenilikçi Çimento ve Beton Teknolojileri" başlıklı sunumunda betonun temel bileşenlerini, yapı malzemesi olarak özelliklerini ve dayanıklılığını ele aldı.

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Akbelen, beton teknolojilerinin gelişimi hakkında da bilgi verdi.

Çimbeton Hammadde ve AR-GE Yöneticisi Kadir Akyüz ise "Betonla Tasarlamak" başlıklı sunumunda antibakteriyel, geçirimli ve elektrik ileten beton gibi yenilikçi beton türlerini anlattı. Farklı priz sürelerine ve dayanım özelliklerine sahip beton teknolojilerini tanıtan Akyüz, sektördeki küresel eğilimleri de paylaştı.

Sunumların ardından öğrenciler fakültenin bahçesinde beton türlerini hazırlayarak numune üretti.