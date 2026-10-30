Yakıtı biten aracı at arabasıyla 2 kilometre çekti
Edirne Güney Çevre Yolu'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten bir araç, yoldan geçen at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.
Edirne Güney Çevre Yolu’ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten bir araç, yoldan geçen at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.
Aracını at arabasının arkasına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre boyunca çekerek Bostanpazarı mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonuna getirdi. Aracın istasyona ulaşmasının ardından at arabası sürücüsü yoluna devam etti.
Yaşanan ilginç anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.