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        Edirne'de tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 03:07 Güncelleme:
        Edirne'de tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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