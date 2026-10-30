Kapıkule'de kontak kapatan TIR şoförlerinin eylemi sona erdi, geçişler başladı

AVRUPA ülkelerine yük taşıyan TIR şoförlerinin, Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunları dile getirmek için Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapılarında kontak kapatarak sürdürdükleri eylem sona erdi.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR şoförleri, yaşadıkları vize sorunu, Avrupa Birliği ülkelerinde 180 gün içinde 90 gün kalış kısıtlaması getirilmesi, sınır kapılarında kuyrukta beklemeleri başta olmak üzere yaşadıkları sorunları dile getirmek için 21 Ekim’de Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda eyleme başladı. Sınır kapısı yanındaki Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. önünde oturan sürücülerin bu eylemi 5 saat sürdü. Sürücüler ilerleyen günlerde de eylemlerine devam etti. Son olarak dün Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda sürücüler kontak kapattı. Uluslararası nakliye yapan firmaların temsilcileri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda şoförlerle bir araya geldi.

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BAKANLIK AÇIKLAMASININ ARDINDAN EYLEM SONA ERDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada; uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyon içerisinde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, dün Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdhziev ile iki ülke arasındaki geçişlerin hızlandırılması ve sürücülerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu ile de temas kurulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasının ardından Edirne’deki sınır kapılarında TIR şoförleri eylemlerine son vererek, yurt dışına çıkışlara başladı.

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‘ARAÇ ÇIKIŞ SİRKÜLASYONU DEVAM EDİYOR’

Kapıkule Sınır Kapısı’nda çıkış için bekleyen TIR şoförü Burak Varol, kendilerine bakanlıkların çalışma yaptığını ve 15 gün içerisinde sorununun çözüleceği bilgisinin verildiğini belirterek, “Bunun neticesinde de oturum hakkı kalmayan, vizesi olup da gidemeyen şoför arkadaşlarımızın hepsi gitti. Sağlıklı bir şekilde de Bulgaristan'a, Romanya'ya şu an geçiş yaptı. Diğer ülkelerde de sorun yaşanmayacağı söylenildi. Bulgaristan'dan çıkış yapan, Romanya'ya girdi. Romanya'da şu an seyir halinde giden oturumu biten arkadaşlarımız seyir halinde ilerliyor” dedi.

'NETİCEYE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

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Sürücüler olarak amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Varol, "Devlet büyüklerimiz, şu an üç tane bakanlığımız, bununla alakalı bir çalışma içerisinde. Yani bunun biz bir neticeye ulaşacağını düşünüyoruz. Bizim amacımız sesimizi duyurmaktı, çok şükür çok güzel bir şekilde de duyurduk. Bu 15 günlük çözüm süreci umarım kalıcı bir şekilde Türk taşımacılığına, Türk ithalatına, ihracatına en yararlı şekilde seyredeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ŞU ANDA GİRİŞLER RAHAT'

TIR şoförü Velat Bayar da 3 bakanlığın konuyla ilgili çalıştığını ve sorunun kalıcı çözüme ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bayar, "Bu süreçte 15 gün içerisinde çözüleceğini söylüyorlar bizlere. Bizler de sadece bu kadarını biliyoruz. Yani bu kadarına hakimiz bizler de. Bütün meslektaşlarımız, bütün abilerimiz, amcalarımız, herkes çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Buradan 5-6 tane araba, oturumları sıkıntılı olanları bilerek önce onları gönderdik. İletişim numaralarını aldık. Şu anda üç tanesi Romanya'yı geçti. Diğer iki tanesi Bulgar'a girdi. İletişim haline girdik. Kendileri herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylediler ve şu anda yollarına devam ediyorlar" dedi.