Kapıkule yolu üzerindeki işletmelere fiyat denetimi

Tesis müdürü Celil Dikmen de restoran bölümünde fiyatların ve yemeklerin müşterilerin görebileceği şekilde sergilendiğini dile getirdi.

Denetimlerin işletmelerin eksikliklerini gidermesine katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere ve tır şoförlerine hizmet verdiklerini belirtti.

Kapıkule kara yolu üzerindeki bir işletmenin genel müdürü Erkan Yılmaz, denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, son 6 aydır yaklaşık 10 günde bir denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Aykırılık tespit edilen 41 ürünle ilgili idari işlem yapıldı. Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında da 11 firmada 16 ürün incelendi.

Denetimlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturalar incelendi ve ürünlerin etiketleri kontrol edildi. Restoranlarda ise fiyat listeleri ve yemek gramajları denetlendi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonları, tır parkları ve dinlenme tesislerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

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