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        Edirne'deki Müzik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Müzik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Edirne'deki Müzik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Müzik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirtti.

        Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayında açılan ve dünyanın farklı coğrafyalarından yaklaşık 547 müzik enstrümanını barındıran müzeyi 6 bin 581 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        Edirne Belediyesinin kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gencan, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda mayıs ayında ziyaretçilerine kapılarını açan Müzik Müzesi, zengin koleksiyonu ve tarihi atmosferiyle kentin kültür durakları arasında yerini aldı. Koleksiyoner Zeki Bülent Ağcabay'ın yıllar boyunca büyük bir özen ve tutkuyla oluşturduğu yaklaşık 547 müzik enstrümanına ev sahipliği yapan müze, Asya'dan Afrika’ya, Avrupa'dan Anadolu’ya ve Uzak Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyanın müzik kültürünü Edirne’de buluşturuyor. Farklı dönemlere ve müzik geleneklerine ait enstrümanlar, ziyaretçilere müziğin evrensel dilini keşfetme fırsatı sunuyor."

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        Edirne Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzelerin kentin kültürel zenginliklerini her yaştan ziyaretçiyle buluşturmaya devam ettiğini belirten Gencan, 2026 yılının başından bu yana Edirne Kent Müzesi 18 bin 748, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 16 bin 910, Müzik Müzesi ise 6 bin 581 ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

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