AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan Edirne'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve parti teşkilatı üyeleri, Edirne’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.



AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, heyet Selimiye Camisi’nde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projelerinden biri kapsamında tarihi ve mimari dokusu korunarak yenilenen caminin son durumu hakkında bilgi alan heyet, çalışmaları yerinde değerlendirdi.



Tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret eden heyet, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Esnafın talep ve önerilerini dinleyen heyet, iş yerlerini gezerek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.



Program kapsamında 1995 yılında şehit olan Jandarma Er Ahmet Bingöl'ün annesi Necmiye Bingöl ve ailesi de evlerinde ziyaret edildi.



Aileyle sohbet eden heyet, şehit Ahmet Bingöl'ü rahmet ve minnetle andı.

