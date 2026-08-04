Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile İpsala Devlet Hastanesini ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel, hastane yönetiminden yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.



Ziyaret kapsamında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Güzel, tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.



- Şapçı kan bağışında bulundu



Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.



Odadan yapılan açıklamaya göre, kan bağışında bulunan Şapçı, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu belirtti.



Düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Şapçı, herkesi Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti.



Şapçı’yı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da ziyaret etti.







