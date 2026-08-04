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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile İpsala Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile İpsala Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel, hastane yönetiminden yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret kapsamında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Güzel, tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        - Şapçı kan bağışında bulundu

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, kan bağışında bulunan Şapçı, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        Düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Şapçı, herkesi Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Şapçı’yı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da ziyaret etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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