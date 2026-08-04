Edirne'nin köy yollarında ulaşım standardı yükseltiliyor

Edirne'de köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları sürüyor.



Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan ilçesindeki Türkmen-Gündüzler grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde yürütülen 1,5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının da tamamlandığını aktaran Ciğerci, ekiplerin bir sonraki çalışmayı Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde gerçekleştireceğini bildirdi.



İl genelindeki 253 köyün yollarında 3 yıldır aralıksız çalışma yürüttüklerini ifade eden Ciğerci, "Daha güvenli, daha konforlu ve standartları yüksek ulaşım altyapısını ilmek ilmek inşa ediyoruz. Köylerimizi güçlü ulaşım ağıyla buluşturuyor, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

