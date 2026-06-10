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        Duayen foto muhabiri Ara Güler'in "fotoğraf mirası" Edirne Bienali'nde konuşuldu

        Edirne Bienali kapsamında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "Ara Güler Arşivi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Duayen foto muhabiri Ara Güler'in "fotoğraf mirası" Edirne Bienali'nde konuşuldu

        Edirne Bienali kapsamında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "Ara Güler Arşivi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Bienal kapsamında tarihi Karaağaç Gar Binası'nda düzenlenen etkinlikte, Ara Güler'in arşivi ve fotoğraf mirasının korunmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.

        Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, burada yaptığı konuşmada Ara Güler Müzesi'nin kuruluş süreci ve arşivin kültürel miras açısından önemine değindi.

        Ara Güler'in arşivinin yaşayan bir müzeye dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Saraç, "Ara Güler'in arşivi yalnızca bir fotoğraf koleksiyonu değil, Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan önemli bir kültürel mirastır." dedi.

        Güler'in fotoğraflarının Türkiye'nin görsel hafızasının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Saraç, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını ifade etti.

        - "Güler'in arşivi, yakın tarihe ışık tutan önemli bir kaynak"

        Konservasyon uzmanı ve arşiv araştırmacısı Temel Yılmaz ise fotoğrafların yalnızca bir kareden ibaret olmadığını, her fotoğrafın arkasında korunması gereken bir hikaye ve belge değeri taşıyan bir geçmiş bulunduğunu belirtti.

        Ara Güler'in geniş fotoğraf arşivinin gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Yılmaz, "Güler'in arşivi, yakın tarihe ışık tutan önemli bir kaynak niteliğindedir." diye konuştu.

        Konservasyon uzmanı Selinay Şengül de arşivdeki eserlerin korunmasına yönelik uygulanan süreçleri anlattı.

        Şengül, negatif ve baskıların korunmasında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Negatiflerin ve baskıların doğru koşullarda korunması, fotoğraf mirasının geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        - Ara Güler kimdir?

        Foto muhabirliğinin duayen isimlerinden Ara Güler, 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

        Asıl adı Mıgırdıç Ara Derderyan olan Güler, fotoğrafçılıkla babasının 1940 yılında aldığı fotoğraf makinesi sayesinde tanıştı.

        Gazetecilik mesleğine 1950'li yıllarda adım atan Güler, Yeni İstanbul, Hürriyet ve Hayat dergisinde çalıştı. Kısa sürede uluslararası alanda tanınan Güler, Time-Life, Paris Match ve Der Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi.

        Dünyanın birçok bölgesinde önemli olayları görüntüleyen Güler, 1962 yılında "Master of Leica" unvanını aldı.

        İngiltere'de yayımlanan Photography Annual Antolojisi tarafından "Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı" arasında gösterildi.

        Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Pablo Picasso, Alfred Hitchcock, Winston Churchill ve İsmet İnönü gibi birçok önemli isimle röportaj yapan ve portrelerini çeken Güler, özellikle İstanbul'u anlatan siyah-beyaz fotoğraflarıyla hafızalara kazındı.

        Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler'in eserleri dünyanın önde gelen müze ve koleksiyonlarında yer alıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibi olan Güler, 17 Ekim 2018'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

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