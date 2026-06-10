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        Edirne'de mera ıslahının ardından ilk biçim gerçekleştirildi

        Edirne'nin Budakdoğanca köyünde bulunan 1000 dekarlık mera alanında, mera ıslah çalışmaları kapsamında gübrelenen alanda ot biçim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Edirne'de mera ıslahının ardından ilk biçim gerçekleştirildi

        Edirne’nin Budakdoğanca köyünde bulunan 1000 dekarlık mera alanında, mera ıslah çalışmaları kapsamında gübrelenen alanda ot biçim etkinliği düzenlendi.

        Şubat ve mart aylarında köy tüzel kişiliği tarafından mera gelirleri kullanılarak temin edilen 8 ton gübreyle yapılan gübreleme çalışmalarının ardından mera alanında biçim gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, teknik personel, köy muhtarı ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla mera verimliliğinin artırılması, ot kalitesinin yükseltilmesi ve hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

        Mera alanlarında sürdürülen gübreleme ve ıslah çalışmalarının hayvanların daha dengeli beslenmesine katkı sunduğunu, üretim maliyetlerinin azaltılmasına da destek sağladığını belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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